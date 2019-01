Da 46 anni si marcia per la Vita a Washington

Oltre duecentomila americani si sono riuniti ieri al National Mall di Washington per la tradizionale “Marcia per la vita” che, quest’anno aveva come tema "Unico dal primo giorno: Pro-life è pro-scienza", a sottolineare che la vita inizia fin dal concepimento. Giunto alla sua 46esima edizione, quest’evento si tiene sempre nell’anniversario della decisione della Corte Suprema sul caso “Roe vs Wade” che, nel 1973, ha legalizzato l’aborto negli Stati Uniti. Con quella contestata sentenza il massimo tribunale costituzionale federale ha lasciato un'ampia discrezionalità ai singoli Stati circa il modo di regolamentare il diritto alla vita umana innocente.



Ma, grazie a questa deregulation, alcuni Stati oggi arrivano a permettere l’aborto anche negli ultimi mesi della gestazione e, alle minorenni, senza l’obbligo di informare i genitori. Succede, così, che nello Stato di New York è legale mettere fine ad una gravidanza fino alla 24.ma settimana, e i legislatori locali stanno per approvare una legge che renderà ancora più facile abortire anche nel terzo trimestre di gravidanza.





Ultimamente, però, le cose stanno cambiando. Nel dicembre scorso, ad esempio, grazie alla crescente mobilitazione del movimento prolife, lo Stato dell’Ohio è diventato il decimo a vietare finalmente la brutale pratica dell’aborto per smembramento, una "tecnica" particolarmente usata dopo il quarto mese di gravidanza.





Nel 2017 Donald Trump si è distinto per aver rivolto un appassionato discorso - via video – ai partecipanti alla 44esima “March for Life”, così diventando il primo presidente nella storia degli Stati Uniti ad appoggiare direttamente questa manifestazione. Ce n'era bisogno dato che, fin dall’inizio, la Marcia per la vita è stata ridicolizzata o snobbata dai grandi media americani (anche quest’anno la copertura dell'evento l’ha assicurata a livello nazionale solo la rete radiotelevisiva cattolica Ewtn). L'anno successivo (gennaio 2018) è stato il vicepresidente Mike Pence a partecipare in prima persona alla conclusione della 45esima March for life di Washington.





Secondo un sondaggio commissionato dai Cavalieri di Colombo e pubblicato nei giorni scorsi, meno di un americano su quattro è favorevole all’aborto dopo il terzo mese di gravidanza e, circa il 75 per cento della popolazione è favorevole all'introduzione di forti restrizioni alle attuali legislazioni sull’aborto, limitandolo solo a casi di violenza e pericolo per la salute della madre. Sempre secondo la rilevazione demoscopica, il 62% dei cittadini USA è contrario all’aborto nei confronti di bambini con sindrome di down.





Altro segnale positivo della Marcia di quest’anno è stata la trasversalità degli interventi dal palco della manifestazione. Esponenti sia democratici che repubblicani, infatti, corroborati anche in questo caso dal vice-presidente Mike Pence, si sono avvicendati nei loro interventi esprimendo il loro appoggio alla causa prolife. Tutto ciò a conferma che, anche negli schieramenti politici, qualcosa sta cambiando. Forse la rivincita del bambino-non-nato è vicina…