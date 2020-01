Provenzano: "Il Pd voterà per processare Salvini"

Pd pronto a processare Salvini, a votare a favore dell'autorizzazione a procedere sul caso Gregoretti . Lo ha anticipato ai media il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano. "Il Pd si comporterà come si è sempre comportato, come nel caso della Diciotti; io ero a manifestare contro le scelte di Salvini e siamo coerenti".



Se il centrosinistra vincerà le elezioni regionali in Emilia-Romagna e dagli elettori "arriva una risposta, beh, allora la parola di Matteo Salvini comincia a subire un colpo decisivo e questo è un bene per l'igiene politica italiana", ha aggiunto. "È incredibile come tutte le volte che la destra ha provato ad alzare la testa, e si è presentata con il suo volto peggiore nella storia del nostro Paese, ha provato a farlo cercando di prendersi lo scalpo di questa regione".



Infine sempre in riferimento al leader della Lega, "quando dice che vuole cancellare il modello del Partito democratico, profanando nomi e la nostra storia, tagliando alla radice i nostri legami, dobbiamo metterci in azione".