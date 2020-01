Faraone dalla Sicilia: "Stop populisti e grillinizzazione della Sinistra"

"Centrodestra e del centrosinistra sono molto spesso categorie che appartengono al passato, noi guardiamo con attenzione a tutti i riformisti, tutti quelli che in questo momento sono prigionieri di un centrodestra ormai estremista e nelle mani di Meloni e Salvini e tutti quelli che nel centrosinistra non vogliono morire grillini, come sta accadendo per il Pd". A dirlo è stato Davide Faraone, capogruppo di Italia viva al Senato, a margine della presentazione a Sala delle Lapidi, a Palermo, di un pacchetto di proposte in tema di rifiuti.



Per il renziano di Sicilia c'è "uno spazio politico di più del 20 per cento di forze politiche che stanno in mezzo tra la grillizzazione della sinistra e il populismo della destra. Noi dobbiamo parlare a tutti questi e Italia viva può diventare il centro propulsore di queste forze politiche".