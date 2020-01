Salvini: "Ci contestano cantando Bella Ciao con il rolex al polso"

"Ogni tanto ci contestano cantando Bella Ciao con il rolex al polso, sanno solo insultare". Così sabato il leader della Lega Matteo Salvini, intervenuto dal palco di un comizio a Maranello in vista delle elezioni regionali in Emilia-Romagna. IL riferimento alle Sardine è palese.



E sempre a proposito di Sardine, la polizia postale sta indagando in queste ore per un tweet corredato dalla foto di un uomo, con in mano una pistola e al collo un distintivo: "Ragazzi, vi posto questa mia foto in un'operazione svolta proprio in quel di Bologna dove tra SARDINE, centri sociali tossici e popolazione poco collaborativa non è proprio una passeggiata di salute". Sul caso, e sul possibile autore, indaga anche la Digos di Bologna.



Si stanno effettuando gli accertamenti necessari a determinare se il profilo che ha pubblicato il tweet sia un 'fake' (nella foto in bianco e nero si vede anche un vecchio schermo con il tubo catodico) o se invece sia autentico, e in quel caso, se appartenga effettivamente a un agente di polizia, e le Forze dell'Ordine hanno chiesto la collaborazione di Twitter. L'ipotesi più probabile, tuttavia, è che il profilo dell'autore, denominato 'Claudio8013', corredato dall'immagine di un uomo con il volto coperto da un passamontagna simile a quello dei reparti speciali, sia un falso, anche a giudicare dalla gestione dei contenuti pubblicati.