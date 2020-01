Libia, Di Maio: "L'Italia ha un ruolo centrale ma Ue la sostenga"

"E' chiaro che come Italia siamo chiamati a giocare un ruolo centrale per la stabilizzazione della Libia, ma e' necessario poter contare sul sostegno dei nostri partner". Lo afferma il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in una intervista al Messaggero. "Apprezziamo il riscontro positivo che la nostra azione di stimolo ha ricevuto in queste ultime settimane dai nostri partner europei anche in vista di una possibile missione Ue di sostegno al monitoraggio del cessate il fuoco a Tripoli", aggiunge Di Maio, oggi a Berlino per la Conferenza sulla Libia.



Questa, spiega, "non è il punto di arrivo, ma solo un passo, giusto e necessario, lungo un percorso complesso e che richiederà ancora tempo. Molto resta ancora da fare". "Il documento della Conferenza - che recepisce indicazioni e priorità italiane - indica una via realistica e credibile - sottolinea Di Maio - perché basata sul dialogo, per riportare pace e sicurezza in Libia".