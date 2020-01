Libia, Erdogan: "Se cade Tripoli riprenderà il terrorismo islamico"=

Riprenderà il terrorismo di matrice islamista se cadrà il governo di Tripoli: nel giorno in cui apre la Conferenza internazionale di Berlino sul conflitto in Libia, il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, mette in guardia dai rischi di lasciare campo libero al generale Khalifa Haftar, che da mesi avanza sulla capitale libica. "L'Europa dovrà fronteggiare una nuova serie di problemi e minacce se cade il governo legittimo libico", ha scritto Erdogan, in un intervento per il sito web Politico.



"Le organizzazioni terroristiche come l'Isis e al-Qaeda, che hanno subito una sconfitta militare in Siria e in Iraq, troveranno terreno fertile per riprendere piede". Erdogan ha aggiunto che se l'Unione europea non riuscisse a sostenere adeguatamente il Governo di unità nazionale di Fayez al-Sarraj realizzerebbe "un tradimento dei suoi valori fondamentali, in primis democrazia e diritti umani. Lasciare la Libia in balia di un 'signore della guerra' sarebbe un errore di portata storica".



Poche ore prima, il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, aveva attaccato la Grecia, che venerdì ha ricevuto il maresciallo Haftar: "Invitare Haftar in Grecia ed evidenziare le preoccupazioni nazionali greche -aveva scritto su Twitter- sta sabotando gli sforzi di pace in Libia".