Rho, mozione Lega sulla pace fiscale

Il Consigliere regionale Simone Giudici e il capogruppo della Lega in Consiglio comunale a Rho, Stefano Giussani annunciano presentazione di una mozione a Rho sul tema della “pace fiscale”. “Abbiamo voluto presentare – spiega Simone Giudici – in Consiglio comunale a Rho una mozione sul tema della cosiddetta ‘pace fiscale’. Nel Decreto crescita è contenuta la possibilità di pagare imposte e multe arretrate sfruttando il meccanismo previsto dalle nuove misure, ovvero quello di non incorrere nella relativa sanzione una volta che avviene la regolarizzazione delle posizioni. Si tratta di una misura che, a livello governativo, è stata voluta dalla Lega, non per agevolare i furbi ma al contrario per aiutare i bravi cittadini in difficoltà che spesso si trovano a dover fronteggiare una pressione fiscale assolutamente fuori controllo, voluta dai vari governi tecnici o da forze politiche ingorde, interessate solo al denaro della nostra gente".



"Un articolo specifico del decreto conferisce anche ai Comuni la facoltà di applicare la pace fiscale alle cartelle locali. La nostra mozione chiede proprio questo – conclude Simone Giudici – un gesto di apertura verso i cittadini da parte dell’amministrazione comunale di Rho, per dimostrare che il Municipio non è interessato unicamente a mettere le mani nelle tasche dei rhodensi".