Preti nei guai a Bergamo: indagati per gli immigrati

La Procura di Bergamo sta proseguendo in questi giorni l'invio delle informazioni di garanzia alle persone coinvolte nell'inchiesta, iniziata nel 2017 e riguardante il periodo 2017-18, sulla gestione dei contributi pubblici destinati all'accoglienza dei migranti da parte di strutture bergamasche. Le persone indagate sarebbero in tutto un'ottantina. Tre di loro sono ai domiciliari: un sacerdote 73enne fondatore di una ad Antegnate, la presidentessa e l'economo Giovanni Trezzi.



Le accuse per loro sono associazione a delinquere finalizzata alla truffa ai danni dello Stato, allo sfruttamento del lavoro e all'inadempimento di contratti di pubbliche forniture e il riciclaggio. Nessuna richiesta di misura cautelare, invece, per la cooperativa Ruah e l'associazione Diakonia, legate alla Caritas di Bergamo: 38 gli avvisi di garanzia su questo fronte. Le accuse sono le stesse mosse dal pm Fabrizio Gaverini alla coop di Antegnate, con l'aggiunta della turbativa d'asta. L'accusa di truffa riguarda la gestione dei 35 euro che lo Stato assegnava alle strutture per ciascun migrante.



Tra gli indagati ci sono funzionari pubblici e sacerdoti. In una nota la Caritas di Bergamo ha espresso la "totale disponibilità verso la magistratura affinché possa svolgere le indagini su una questione alquanto complessa, nella quale l'associazione Diakonia si è sempre mossa con tracciabilità e rendicontazione, in uno stile di pronta collaborazione con le istituzioni dello Stato e le forze dell'ordine". L'auspicio è che l'indagine dimostri che "l'agire è stato svolto con trasparenza e in risposta collaborativa alle istituzioni, per il bene dei migranti e della società bergamasca che si è trovata a rispondere a questa urgenza".