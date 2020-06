La Lombardia sblocca i cantieri

"Mentre il Governo si riempie la bocca di promesse irrealizzabili e annunci senza seguito la Regione Lombardia in queste settimane, senza fare gli Stati generali in ville faraoniche, ha stanziato 400 milioni di risorse proprie mettendoli a disposizione dei Comuni per progetti concreti per far ripartire l’economia: a oggi 1150 comuni lombardi hanno già risposto con bandi per cantieri e opere che aiuteranno le imprese e il territorio a riprendere e ripartire. Grazie al presidente Attilio Fontana, e all’assessore al Bilancio, Davide Caparini, e a tutta la giunta". Lo dichiara l'on.Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda Salvini Premier.