fatture false a Vicenza. Per oltre 3 milioni di euro

I finanzieri del comando provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza hanno eseguito due decreti di sequestro preventivo emessi dai giudici per le indagini preliminari di Vicenza e Treviso per l'importo complessivo di 2,2 milioni euro nei confronti di S.G.P., 74enne di Borso del Grappa e V.M., 47enne di Quinto di Treviso. L'indagine ruota intorno a un giro di fatture false per 3,5 milioni euro nel commercio di abbigliamento griffato che ha portato anche a due denunce.



L'operazione di polizia economico-finanziaria 'Vado a vivere in campagna' trae origine dalla metodologia operativa 'Dimenticatoio', finalizzata al contrasto del fenomeno rilevato, in numerosi casi di frode fiscale, per il quale gli amministratori o titolari di quote di società con rilevanti debiti tributari provvedono a cedere le proprie quote a soggetti nullatenenti, a far nominare una 'testa di legno' come nuovo amministratore e, soprattutto, a trasferire la propria sede legale dalla provincia berica in un'altra, spesso in una grande città metropolitana, per evitare o attenuare il rischio di incorrere in controlli erariali.