Mantova, crisi Corneliani. Si muove anche Regione Lombardia

Azienda in crisi a Mantova e lavoratori della nota ditta di abbigliamento a rischio licenziamento. Interviene Regione Lombardia. "Esprimo il mio sostegno ai lavoratori della Corneliani, la cui direzione ha deciso di portare i propri libri in tribunale chiedendo un concordato in bianco". Così il consigliere regionale del Carroccio Alessandra Cappellari. Che spiega: "A novembre, alle prime avvisaglie di crisi e dopo l’annuncio di un nuovo piano di ristrutturazione, mi ero già attivata presso Regione Lombardia contattando l'assessorato regionale alla Istruzione, Formazione e Lavoro di Melania Rizzoli, che era già a conoscenza della grave situazione e si era detta disponibile ad intervenire; oggi ci siamo risentite e posso anticipare che la Regione è pronta a fare la sua parte, per quanto è in suo potere, per tutelare e salvaguardare i lavoratori, coinvolgendo sia l'Assessorato che la Commissione Attività Produttive presieduta dal collega Gianmarco Senna".