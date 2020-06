Stop covid, la Lombardia annuncia test sierologici e tamponi

Approvata in Consiglio regionale una mozione riguardante i test sierologici in Lombardia. Commenta il consigliere regionale leghista Francesca Ceruti: "La Provincia di Brescia è purtroppo una delle tre aree lombarde in cima ai contagi da coronavirus. Regione Lombardia ha già fatto molto, ma altro ancora si può fare, agendo tutti uniti per il bene comune. Per questo motivo il testo votato martedì al Pirellone è frutto della sintesi di distinte mozioni presentate sia dalla maggioranza che dall'opposizione, entrambe relative a tamponi e test sierologici. Un lavoro importante, specie per quanto riguarda la mia Provincia".



"Con la mozione approvata", spiega Ceruti, "abbiamo chiesto la realizzazione di uno studio epidemiologico con test ed eventuale tampone per gli over 65 della Lombardia, vale a dire per quella fascia di popolazione più esposta al rischio del contagio e più debole, che merita dunque maggiore attenzione. Ma non solo. Tramite le Ats ed i medici di medicina generale abbiamo previsto che tutti i conviventi di persone che sono state colpite da covid siano sottoposti a test sierologico e, se positivi, a tampone. Questo, per bloccare sul nascere l'eventuale diffusione del virus negli ambiti familiari".





"Ma la mozione", prosegue il consigliere regionale leghista, "contiene altre importanti novità: per tutti quei cittadini che, sottoposti a test sierologico in regime privatistico, sono risultati positivi il tampone sarà a carico di Regione Lombardia, e quindi gratuito; ancora, abbiamo previsto una tariffa standard, accessibile a tutte le fasce della popolazione, per i laboratori privati autorizzati ai test sierologici ed infine, per tutelare tutti quei lavoratori che sono l'asse portante della nostra economia, lo screening epidemiologico per le aziende. Questo, semplificando le procedure, oggi disomogenee da Ats ad Ats, con particolare attenzione per le aree più colpite dalla pandemia", conclude Ceruti.