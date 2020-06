Le decretinate di Conte. E gli italiani al verde

"Vieni avanti, decretino", titola oggi Il Tempo di Roma, e la staffilata è diretta in pieno al Premier Conte, che va avanti a decreti mentre la sostanza è: "Italiani al verde e presi in giro". Così nella versione on line. Franco Bechis non fa sconti al Premier e scrive: "Non basterà masticare qualche slogan gettato a casaccio come quelli che abbiamo sentito nelle rare comunicazioni degli Stati generali, tipo dire green economy per fare aprire il registratore della cassa comune del Vecchio continente".

Nonostante gli appelli alla concretezza di Visco e Mattarella, Conte tira dritto a furia di decreti, senza dover così dipendere dal Parlamento. Ma il nodo adesso, è, secondo Bechis, l'Europa. "Prima di scucire un solo euro che sia a prestito o a fondo perduto gli altri capi di governo europei, che oggi lo ascolteranno, vorranno vedere i piani di utilizzo già predisposti dal governo italiano, incanalarli in vincoli precisi che verranno stabiliti in precedenza, e controllare passo a passo l'utilizzo che se ne fa con meccanismi che ne prevedano l'immediata restituzione se l'Italia continuerà a comportarsi come ha fatto purtroppo con i vari fondi europei ogni anno".



Un prestito sì, ma condizionato alle garanzie che il Governo italiano saprà, se saprà, dare. In caso contrario, immediata restituzione del prestito, prevedibilmente con gli interessi. E allora sì che in tale momento l'annuncite del Premier servirà a ben poco...