Bibbiano, Ceruti: “Condannare chi si ingrassa togliendo i bambini alle famiglie con l'inganno”

“Credo che togliere figli alle famiglie con l'inganno per darli in affido o alle comunità per ingrassare un sistema sia da condannare, nel senso che le persone che attuano questo sistema vanno condannate e le famiglie risarcite! È una vergogna quello che è accaduto e che sta accadendo un po' ovunque. Non nascondiamoci dietro un dito”. Così il consigliere regionale Francesca Ceruti (Lega), vicepresidente della Commissione Garante per l'infanzia di Regione Lombardia, commenta la storia dei bimbi di Bibbiano.