Incendio in albergo a Jesolo Lido

Un incendio all'interno di un albergo dismesso da due anni è divampato questa mattina alle 4.20 in via Airone a Jesolo Lido: nessuna persona è rimasta coinvolta. Ne dà notizia un comunicato dei vigili del fuoco, accorsi con due autopompe, due autobotti e un'autoscala dal locale distaccamento, da San Dona' e Mestre con 13 operatori coadiuvati dal funzionario di guardia sono riusciti a spegnere l'incendio, evitando il coinvolgimento generale di tutta la struttura.



Le fiamme hanno interessato i locali del piano terreno con distacco di parti strutturali del soffitto e parti comuni del piano sovrastante. Le cause dell'incendio dell'hotel Tivoli chiuso da due anni sono ora al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.