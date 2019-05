VERGOGNA OLANDA! Ci vogliono fregare i nostri soldi: "Sull'Italia tassa patrimoniale"

In Italia serve una tassa patrimoniale. A dirlo è il governatore della Banca d'Olanda, e membri del board della Bce, Klaas Knot. "Siete un'economia dai molti volti diversi", afferma Knot in una intervista al Corriere della Sera, "e ci sono problemi nel settore pubblico, ma il Paese ha anche molta ricchezza privata. Nel G7, con il Giappone l'Italia è il Paese nel quale la ricchezza privata è più alta che in ogni altro Paese".



"La soluzione spetta ai politici italiani", aggiunge; "sto dicendo che in Italia c'è qualcosa che somiglia a un problema di redistribuzione interna, dato che c'è un debito pubblico così alto e una ricchezza privata che anch'essa è molto elevata. E certo, assolutamente, una tassa patrimoniale sarebbe una soluzione standard da libro di testo...".



"Qualcuno, all'estero, si deve essere messo in testa che siamo una mucca da mungere, perdipiù incapace di reagire. Ebbene, ha fatto i conti sbagliati! Dopo aver messo in ginocchio la nostra economia, facendoci imporre da Bruxelles regole assurde sulla pesca, sulla lunghezza delle vongole, sui prodotti caseari e agroalimentari, costringendoci ad importare porcherie dal Terzo Mondo, adesso ci vogliono annientare una volta di più? E pensano di farlo toccando i nostri sudati risparmi? Vogliono imporci addirittura la tassazione dei nostri conti correnti per dominare i problemi di bilancio! Se la Sinistra a Bruxelles si calava i pantaloni di fronte alle prepotenze degli eurocrati, questi signori sappiano che con la Lega questo non succederà MAI! Domenica sarà necessario non sprecare il voto e votare LEGA anche per salvaguardare il Paese da queste imposizioni!", commenta il consigliere regionale lombardo Alessandra Cappellari, candidata leghista alle Europee Circoscrizione NordOvest.