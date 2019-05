L'ultima cazzata dem: "Piazza Duomo vuota". Ma non è vero...

Prima ci s'è messo Pierfrancesco Marino, assessore Pd della Giunta Sala, a far girare una foto di piazza Duomo a Milano semivuota, immagine evidentemente scattata alle 6 del mattino, e poi pure Repubblica, a scrivere che "Salvini e i sovranisti non riempiono piazza Duomo" e a pubblicare un articolo esageratamente lungo sui quattro gatti (vabbé, siamo buoni, facciamo cento) dei centri sociali che avevano organizzato una contromanifestazione al Castello Sforzesco.



Ma ormai a certa propaganda in stile maoista siamo abituati, e così i leghisti hanno scattato foto alla piazza, prima del comizio del leader leghista. Giudicate voi, un'immagine vale più di mille parole...



La bugia...









...e la realtà