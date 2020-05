Forza Italia: "Fate ripartire il lavoro"

"Oggi molte saracinesche sono rimaste chiuse. Attività di ristorazione, del turismo, botteghe, da Nord a Sud, che non hanno ricevuto in questi mesi nessuna forma di sussidio, non hanno potuto riaprire come sperato. Sono evidenti i ritardi del governo rispetto alle linee programmatiche, dpcm superati nei fatti, decreti che non arrivano, fatti di giorni e disfatti di notte, come la tela di Penelope. Non si governa un Paese con gli annunci e i buoni propositi. Il Governo agisca perché tutti possano riprendere le loro attività, perché tutta l'Italia possa ripartire''. Lo dichiara Michele Casino, deputato di Forza Italia.