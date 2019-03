Facebook: 200 utenti hanno seguito l'attentato a Christchurch

Il video dell'attentato terroristico compiuto e trasmesso da un suprematista bianco australiano contro due moschee a Christchurch in Nuova Zelanda "è stato visto in diretta meno di duecento volte" e durante la diretta nessun utente lo ha segnalato. Lo rende noto Facebook.



Il social network precisa in una nota che il video è stato visto complessivamente 4000 volte prima di essere rimosso e la prima segnalazione da parte di un utente è arrivata 29 minuti dopo l'inizio della ripresa e 12 minuti dopo la conclusione della diretta.



Nelle prime 24 ore, Facebook rende noto di aver rimosso 1,5 milioni di video dell'attentato. Altri 1,2 milioni di video sono stati bloccati al momento di essere scaricati.