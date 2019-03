Possibile che una nave di civili possa sfidare la Marina Libica e le direttive internazionali e poi sfidare la Guardia di Finanza, il Governo italiano, prendersi gioco di tutti i cittadini e fare ciò che vuole? Possibile che possano muoversi come anarchici dettando, di fatto, le regole? Non vedo alcun blocco navale. Non vedo alcuna regola rispettata. Non hanno paura dell'Italia e ancor meno rispetto dell'Italia, del Governo e delle Leggi. Cosa facciamo? Facciamo i pagliacci ancora? Scenderanno a terra, ben accolti, come sempre, i famosi minorenni sui trent'anni? Inizieremo nuovamente il gioco con la UE? Quando torneremo a essere PADRONI in casa nostra? Onorevole Ministro Salvini, comanda LEI o comanda un gretino (alludo al comandante della nave ONG in onore alla piccola Greta) qualsiasi? Qui si vede se c'è un Paese, se c'è l'Italia o un branco di accoglioni. Grazie Ministro, aspetto di vedere i fatti.