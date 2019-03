Lecco, dipendente poco ligio. Finisce frustato

Poco dedito al dovere, era finito frustato. Non succede in Cambogia o in qualche Paese islamico, ma secondo quanto denunciato da Cisl Monza Brianza Lecco, in un’azienda del lecchese dove il datore di lavoro prendeva a frustate il dipendente a suo parere poco ligio al dovere.



Emerge dal consuntivo 2018 dell’Ufficio vertenze della Cisl locale, che per inciso l'anno scorso ha trattato 944 vertenze (di cui 189 procedure concorsuali), recuperando 9.055.377 euro (l’anno prima circa 10 milioni).