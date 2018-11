Minniti: "Nessun ticket con Bellanova"

"Teresa Bellanova è una brava parlamentare, ha fatto bene al governo. Ma il ticket non è all'ordine del giorno". Lo afferma l'ex ministro dell'Interno, Marco Minniti, a In mezz'ora, in più su Rai 3. "Ciò vuol dire che non si sta facendo", ha concluso.



Il riferimento era a un possibile accordo con la corrente renziana, uscita con le ossa rotte alle ultime elezioni, ma comunque presente e scalpitante. "L’ex ministro dell’Interno e ora deputato e l’ex vice ministro allo Sviluppo economico, adesso senatrice PD, potrebbero presentarsi appoggiati dalla corrente di Matteo Renzi (della quale Bellanova fa parte)", aveva scritto la stampa nei giorni scorsi. "L’annuncio del ticket potrebbe arrivare anche dopo l’assemblea nazionale del Partito Democratico di domani a Roma, che darà il via all’iter del congresso". Così non è stato: Minniti ha rottamato il Bomba.