Enna - Gazebo della Lega Salvini Premier in Piazza Vittorio Emanuele

Nella mattinata di sabato in piazza Vittorio Emanuele i responsabili del tesseramento Saverio Cuci e Giuseppe Savoca con i militanti della Lega Salvini Premier del capoluogo e della provincia hanno dato vita alla prima manifestazione pubblica nel capoluogo ennese, hanno illustrato il decreto sicurezza, da poco approvato al senato, ai cittadini ed hanno allo stesso tempo raccolto adesioni a sostengo dell’azione politica svolta dal ministro dell’Interno Matteo Salvini. Hanno partecipato all’evento, che ha suscitato interesse nei cittadini e simpatizzanti, anche il responsabile enti locali per la Sicilia nonché assessore al comune di Catania Fabio Cantarella ed il sindaco leghista di Furci Siculo Matteo Francilia. L’evento segna sicuramente una pietra miliare nel sentiero del radicamento della Lega Salvini Premier in provincia di Enna e vuole essere il primo di una serie di manifestazioni che avranno luogo anche in altri comuni del comprensorio provinciale.