Niente autostrada Cremona-Mantova, è bagarre

“Il presidente di Infrastrutture Lombardia Giuliano Capetti dichiara che l'autostrada Cremona-Mantova va verso un procedimento di revoca perché mancano i fondi? Su che, basi, mi domando, lo sostiene, affermando addirittura che qualora i finanziamenti mancanti si trovassero, il progetto sarebbe comunque antieconomico in quanto l’introito del pedaggio non giustificherebbe l’investimento?”. Così in una nota il consigliere regionale del Carroccio Federico Lena commenta la dichiarazione, pubblicata in questi giorni da diversi quotidiani, del presidente Capetti circa la rinuncia alla Cremona-Mantova.



Lena aggiunge: “Innanzitutto non esiste alcun documento ufficiale riguardante la revoca del contratto, una decisione che per inciso semmai dovrà arrivare dal mondo politico e non lasciata all'arbitrio di Capetti. Se il presidente ha delle informazioni ufficiali di cui non siamo a conoscenza è invitato a fornirle al pubblico. Decideranno poi i territori se volere o meno l'infrastruttura”.



“Io posso anche essere d'accordo, come dice l'ex presidente della Provincia di Cremona Massimiliano Salini, che il territorio rischia l'isolamento”, continua il consigliere leghista, “ma è anche vero che il progetto è nel cassetto da anni e vorrei capire le ragioni di questo stand by. Dovrebbero decidere in ogni caso le istituzioni territoriali, di cui ultimamente non abbiamo avuto occasione di sentire gli umori, e non affidarci alle esternazioni di chi, in campagna elettorale, cerca un facile consenso”.