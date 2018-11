Fanghi per l'agricoltura, incontro al Pirellone

“Impegneremo la Giunta con una Risoluzione atta a ridefinire le linee guida per l'utilizzo dei fanghi in agricoltura”. Così il consigliere regionale del Carroccio Francesca Ceruti, membro della VI Commissione Ambiente del Pirellone. Che spiega: “Prosegue il tavolo congiunto della VI Commissione Ambiente e dell'VIII Agricoltura, istituito in Regione. Oggi a Palazzo Pirelli abbiamo audito in commissione congiunta i sindaci dei territorio lombardo ed alcuni comitati cittadini in merito alle problematiche e alle perplessità sullo spandimento dei fanghi per agricoltura, dal problema degli odori molesti alle preoccupazioni legate all'inquinamento ambientale. Abbiamo audito il sindaco di Calcinato Marika Legati e i comitati Salute Ambiente Calcinato e Comitato Cittadini Calcinato. Ci associamo alle loro preoccupazioni e concordiamo sul fatto di rivedere i criteri per le autorizzazioni degli impianti che producono fanghi e gessi. Sono tre gli impianti di questo genere nella Bassa Bresciana Orientale e a Calcinato, come a Calvisano e Montichiari, molti cittadini hanno chiesto l'intervento delle Istituzioni, principalmente sulla questione delle molestie olfattive”.





“In quest'ultimo caso partiamo dunque”, continua Ceruti, “da un problema grave e riconosciuto, che lede la salute e che dunque non può e non deve essere trascurato. Da parte di Regione Lombardia c'è un'ulteriore volontà di agire in questa direzione, oltre a quanto sinora già fatto. La normativa è obsoleta e l'attuale evoluzione tecnologica non risponde più alle esigenze di un tempo”.





“Circa eventuali danni ambientali derivati dall'uso di fanghi per l'agricoltura, pur ricordando che l'alternativa – l'uso di concimi chimici – sarebbe peggiore, abbiamo voluto raccogliere tutte le problematiche emerse dal territorio, che non sono uguali per tutti, con il fine di mettere a punto una filiera corretta per l'utilizzo dei fanghi e dei gessi di defecazione. Nostro intento è giungere a funzionalità diverse e migliori per questi prodotti, eliminando tutto ciò che possa essere causa di problemi per la salute dei cittadini”, conclude il consigliere del Carroccio.