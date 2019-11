Gioielliere uccise due rapinatori e ne ferì un terzo: chiesti 17 anni. Salvini: "Io sto con Guido!"

La Procura di Catania ha chiesto alla Corte d'Assise la condanna a diciassette anni di reclusione per il gioielliere di Nicolosi, Guido Gianni, 58 anni, che il 18 febbraio del 2008, temendo per la vita della moglie durante una rapina, uccise due rapinatori e ne ferì un terzo. L'accusa è di duplice omicidio e tentativo di omicidio. I banditi avevano assaltato il suo negozio, minacciando di uccidere la moglie con una pistola poi risultata a salve ma senza il tappo rosso. Il pubblico ministero ha riconosciuto all'imputato le attenuanti generiche.



Beffa delle beffe, nel procedimento sono costituiti come parti civili (per ottenere un cospicuo risarcimento dei presunti danni subiti) i familiari dei due malviventi rimasti uccisi e del terzo rimasto ferito. Dalla ricostruzione dei periti medico legale e balistici l'uomo dopo avere ingaggiato una colluttazione con i banditi li avrebbe feriti, ma i colpi mortali sarebbero stati esplosi mentre fuggivano. I legali del gioielliere, gli avvocati Orazio Gulisano e Michele Liuzzo, sostengono la tesi della legittima difesa e della momentanea impossibilità di intendere e volere di Gianni sconvolto dall'aggressione alla moglie. Il processo riprenderà il 25 novembre con le arringhe della difesa. Poi la Corte si ritirerà in camera di consiglio.



Non tarda ad arrivare la ferma presa di posizione a favore del gioielliere rapinato del leader della Lega Matteo Salvini: "La “giustizia” italiana chiede una condanna a 17 anni di galera per questo commerciante siciliano di 58 anni. Io invece sto con lui." E, condividendo la posizione del leader della Lega, i siciliani sui social postano l'hashtag #iostoconGuido.