Bullismo nelle scuole, convegno al Pirellone

Si parla di bullismo a Palazzo Pirelli a Milano, con il convegno "Bullismo nelle scuole, come riconoscerlo, come prevenirlo". I lavori si apriranno domani, mercoledì 20 Novembre alle ore 15 presso Sala del Gonfalone, Palazzo Pirelli, via Fabio Filzi 22. Interverranno Stefano Bolognini, Assessore alle Politiche Sociali Regione Lombardia; Max Bastoni, consigliere regionale Lega Salvini; Fabio De Nunzio Scrittore, attore e già inviato televisivo di Striscia la notizia e il Caffè di Raiuno, impegnato da diversi anni nella lotta contro il bullismo. Autore insieme a Vittorio Graziosi del libro "Sotto il segno della bilancia news"; Vittorio Graziosi, scrittore, vincitore di numerosi premi letterari, insegnante di scrittura creativa in Italia e all estero talent scout di nuovi autori. Seconda firma de "sotto il segno della bilancia news"; Stefania Benni (l’associazione Connetti@moci , appena costituitasi lo scorso settembre a Torino ed operante per la tutela dei diritti umani, civili e sociali con particolare attenzione alla promozione delle pari opportunità ed il sostegno di soggetti socialmente ed economicamente deboli e svantaggiati, ha promosso il progetto “Stop al bullismo” contenente ,tra l’altro, la realizzazione di un calendario. La Presidentessa dell’associazione è Stefania Benni).



E ancora, Rita Clerico, infermiera di cardiotoracochirurgia, moglie e mamma di 4 figli, presidente del consiglio di istituto nella sua città, porta la sua esperienza di bullismo vissuta dal figlio; Emmanuel Bruno, maturità artistica, ora prova a seguire le orme del padre panettiere pasticcere, ma nel ritaglio di tempo passa a trovare nell'aula di sostegno i ragazzi per disegnare con loro; Vittoria Adamo dal 2011 è volontaria e direttrice dell'associazione culturale per lo spettacolo Vena Artistica, in cui sviluppa progetti inerenti al teatro, fotografia, il cinema e progetti sul sociale come la tematica sul bullismo. Per questa tematica l'associazione culturale Vena Artistica ha progettato insieme all'associazione connetti@moci un calendario contro il bullismo con testimonial di questo movimento Fabio De Nunzio.