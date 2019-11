Salvini ricorda i poliziotti uccisi a Trieste

''Fare il poliziotto è una missione. Vi ringrazio perchè grazie a voi 60 milioni di italiani sono più sicuri e tranquilli....''. Matteo Salvini interviene al Congresso nazionale del Sap a Rimini. Il leader della Lega ringrazia le forze dell'ordine e si commuove quando ricorda gli agenti uccisi a Trieste e scattano gli applausi della platea: ''Mi è spiaciuto non arrivare a Trieste giusto in tempo quel giorno perchè mi avevano ricoverato in quanto un pò stanchetto, ma poi ho incontrato i parenti degli agenti uccisi, silenziosamente senza farne pubblicità. Ce la metteremo tutta, perchè non riaccada", promette il 'Capitano'. ''Ho imparato che anche un semplice sorriso, una pacca sulla spalla, ti cambia la giornata".



''Ci vuole rispetto per la divisa e per le regole. Ai miei tempi quando vedevamo una pattuglia, a prescindere ci si fermava. Ora sembra un optional fermarsi o non fermarsi... In un paese normale se ti dicono alt, tu ti fermi in un mezzo secondo...In un Paese civile è un dovere portare un ladro beccato in flagranza in Questura in manette e i benpensanti dovrebbero stare zitti e portare rispetto. Ognuno deve fare il suo lavoro, i giornalisti dovrebbero fare i giornalisti e i poliziotti dovrebbero potere fare i poliziotti''.