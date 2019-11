Immigrati, il leghista Candiani: "Penose quelle Ong che festeggiano l'indagine su Salvini"

"Non bastasse questo governo amico delle speronatrici di motovedette, delle sardine e delle tasse, ora il bizzarro fronte anti Salvini carica a bordo anche la Procura di Agrigento. L'indagine che riguarda l'ex ministro è un atto indegno di un paese civile, che dovrebbe premiare, o quantomeno non ostacolare, chi ne difende leggi e prerogative. Invece, la notizia fa gioire il fondatore di Open Arms, i tanti amici della "Capitana" capace, lei sì, di sfidare le autorità senza la minima vergogna. Quanta pena! Salvini e la Lega, però, né mollano né scappano: abbiamo a cuore le sorti del Paese, in molti lo hanno capito, gli altri se ne facciano una ragione". Così il senatore della Lega Stefano Candiani, già sottosegretario agli Interni.