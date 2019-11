Ortomercato di Milano, il leghista Abbiati: “Sala si svegli"

“Situazioni problematiche all’Ortomercato di Milano? La Sinistra se ne accorge solo adesso, dopo l’uscita di articoli sul giornale e arresti illustri? Su che pianeta vive Beppe Sala e la sua Giunta?”. Così il consigliere comunale leghista Gabriele Luigi Abbiati.

Che continua: “Ancora prima dell'estate come Lega avevamo presentato una richiesta di convocazione di una commissione commercio per valutare la situazione all'interno dell'Ortomercato. Richiesta purtroppo rimasta inevasa. Non ci siamo arresi ed abbiamo sollecitato periodicamente la convocazione di questa commissione, l'ultima volta due settimane fa, e poi abbiamo riproposto il tema anche nella commissione antimafia come priorità. Ma non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire, evidentemente. Sono stati eseguiti degli arresti ma della convocazione ancora nulla”.



“Ci arrivano costantemente segnalazioni di situazioni preoccupanti”, prosegue Abbiati, “ma da parte dell'Amministrazione comunale c’è un continuo disinteresse. A questo punto mi chiedo se Palazzo Marino non voglia occuparsene concretamente. Se hanno già in mente le vacanze di Natale ce lo dicano e si facciano da parte; come Lega, proporremo una commissione speciale al fine di occuparci di un tema così importante per la nostra città, una problematica che non è polvere da nascondere sotto il tappeto”.