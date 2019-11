Milano, crolla un controsoffitto nella materna di via Cesari

“Sindaco Sala, dove sei? Perché a Milano nella scuola materna di via Cesari, è crollato l’ennesimo controsoffitto sotto i colpi della pioggia”. Così il consigliere comunale leghista Gabriele Luigi Abbiati.



Che prosegue: “Un disastro annunciato, quello di via Cesari, dato che, come denunciamo da tempo, la manutenzione delle strutture cittadine è sempre più carente, specie in concomitanza con il maltempo. Un esempio per tutti, le voragini per le strade. Ma adesso la misura è colma: è inaccettabile che a farne le spese siano anche dei bambini innocenti. La Sinistra nostrana è assente ingiustificata: fa le passerelle ecologiste invocando Greta ma quando si tratta di mettere mano ai problemi cittadini sembra vivere su un altro pianeta”. Il Comune nega.