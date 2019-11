Milano, il Pirellone approva una Legge sulla Programmazione negoziata

Via libera dal Consiglio Regionale ala nuova normativa sulla Programmazione negoziata. In merito è intervenuto il relatore della legge, Antonello Formenti (Lega). “E’ una legge – dichiara Formenti – molto attesa dai nostri territori, in quanto si tratta di uno strumento efficace sia per rispondere alle richieste degli Enti locali che per dare attuazione alle linee guida relative alla programmazione negoziata di Regione Lombardia”.



“La normativa – continua il consigliere Formenti – rappresenta un salto di qualità rispetto al passato, poiché consente procedure diversificate a seconda delle esigenze specifiche delle singole realtà”. “Da una parte si potrà contare sugli AREST (Accordo di Rilancio Economico, Sociale e Territoriale), uno strumento di più ampio respiro capace di coinvolgere attori pubblici e privati, e dall’altra sugli ALS (Accordo Locale Semplificato), strumenti meno burocratici, con procedure semplificate, con l’obiettivo di fornire soluzioni migliori e in tempi brevi”.



“Occorre poi rimarcare l’importanza di accompagnare tutte le procedure con la certezza delle risorse disponibili. Nel passato abbiamo assistito ad accordi di programma che hanno visto la sottoscrizione ma non la loro realizzazione proprio per la mancanza di fondi, una pratica che occorre evitare anche per non generare false aspettative”. “Si introduce inoltre il passaggio della rendicontazione, prevista due volte per ogni mandato consiliare, al fine di poter controllare al meglio lo stato dell’arte dei nuovi accordi di programma”.



“Voglio infine ringraziare – ha concluso nel suo intervento in aula il relatore Formenti – l’Assessorato e tutti i tecnici che hanno collaborato in maniera fattiva e preziosa alla stesura di questo nuovo e importante provvedimento legislativo”.