20 novembre: Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

“Domani si celebra in tutto il mondo la Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Un appuntamento di grande importanza e rilevanza, perché essere bambini è un diritto, ed è compito delle istituzioni difendere e tutelare i minori”. Così il consigliere regionale leghista Francesca Ceruti, vicepresidente della Commissione Garante per l’Infanzia di Palazzo Pirelli a Milano.



“Purtroppo”, continua Ceruti, “i dati ci dicono che negli ultimi anni la condizione dei bambini in Italia è peggiorata: sono aumentate le violenze domestiche, gli episodi di bullismo e la pedopornografia”. “Tutto questo ricorda a noi rappresentanti del mondo politico che è necessario tenere la guardia alta su questi fenomeni, che vanno scongiurati, prevenuti e combattuti con ogni mezzo istituzionale a nostra disposizione. Un bambino deve poter vivere serenamente la sua età, giocare ed essere felice, crescendo con modelli giusti da imitare. Un impegno che ho fatto mio e per il quale ho intenzione di battermi con forza, in difesa dei diritti dei più piccoli e più fragili”, conclude Ceruti.