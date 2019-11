Sport invernali: oltre 90mila euro per l'impianto di sci di Cunardo

“Regione Lombardia sostiene lo sviluppo turistico del territorio della nostra provincia e lo fa in maniera concreta, con bandi attraverso i quali è possibile potenziare la ricettività del Varesotto”. Così Emanuele Monti, Consigliere regionale della Lega, che annuncia l'ottenimento del finanziamento per la pista da sci di Cunardo.



“Sono usciti oggi i risultati del Bando Neve Programmata h48 di Regione Lombardia – spiega Monti – con l'elenco dei progetti giudicati finanziabili. E posso dire con soddisfazione che il progetto di riqualificazione, potenziamento e ammodernamento degli impianti di innevamento programmato, presentato dallo Sci Club Cunardo A.D.S. - Pista Sole e Neve di Cunardo, ha ottenuti i fondi”.



“Per l'esattezza – prosegue il Consigliere regionale della Lega – il progetto verrà finanziato per 92mila euro a fondo perduto su un intervento dal costo totale di 184mila euro. Un contributo consistente e determinante per il nostro territorio”. “Ringrazio l'Assessore Martina Cambiaghi, che si è impegnata per portare questi contributi sul territorio lombardo a favore di tutte le province – sottolinea Monti – si tratta di un'azione fondamentale per sostenere i progetti virtuosi che possono avere un'importante ricaduta positiva per il rilancio del territorio”.



“Valorizzare l'impianto sportivo di sci di fondo di Cunardo – conclude Monti – oltre ad avere un'importanza strategica per il territorio varesino, avrà ricadute più ampie, grazie alla vicinanza a Milano: fatto quest'ultimo che può farlo diventare punto di riferimento per il turismo sciistico a livello regionale”.