Gli immigrati puntano all'Help Center

Sempre più persone disagiate e bisognose di aiuto "scelgono le stazioni ferroviarie per dare risposte ai loro bisogni sociali". Tra di loro aumentano gli stranieri extracomunitari (+50%). Nel 2017 sono state 25.890 le persone assistite dai 16 Help Center delle Fs, a fronte delle 22.687 dell'anno precedente. E' quanto emerso dal Rapporto dell'Osservatorio sul Disagio e la Solidarietà nelle Stazioni Italiane (ONDS), presentati a Roma.



Gli italiani registrati negli Help Center sono stati il 21,7% (5.516) contro il 78,3% di stranieri, tra i quali 2.921 comunitari (poco meno che dimezzati rispetto al 2016) e 16.990 extracomunitari, in aumento di oltre il 50% e che rappresentano nel 2017 il 68% del totale. Gli uomini sono in maggioranza: 21.614, l'84% degli utenti (78% del 2016), a fronte di 4.114 donne (16%) e 12 transgender. Sono cresciuti sensibilmente anche i nuovi utenti, ovvero coloro che, per la prima volta, si sono rivolti a un Help Center, passando dal 48% del 2016 al 51% del 2017.



Oltre 360mila cosiddetti a "bassa soglia" (docce, distribuzione pasti e beni di prima necessita'), circa 95.000 di presa in carico e orientamento. Oltre due milioni sono stati gli interventi sociali nel quinquennio 2013-2017. Con una media annuale di 25mila persone, meta' delle quali intercettate per la prima volta, aiutate e avviate a percorsi di recupero. Gli Help Center sono stati aperti per 4.635 giorni con 25.614 ore di attività, durante le quali, ogni giorno, mediamente 56 operatori sociali hanno incontrato, ascoltato, orientato, assistito, accompagnato migliaia di persone nell'arduo percorso di uscita dal disagio sociale.