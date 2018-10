Immigrazione: il premier Conte andrà in Tunisia e Algeria

Missione in Nordafrica per il premier Giuseppe Conte agli inizi di novembre e in vista della conferenza di Palermo sulla Libia. Conte, a quanto si apprende, sara' in visita in Tunisia il 2 novembre e in Algeria il 5. L'agenda degli incontri non e' stata ancora diramata ma, di certo, il premier avrà incontri ai più alti livelli, con bilaterali con i capi di governo e i presidenti dei due Paesi del Maghreb.



Tra i dossier sul tavolo degli incontri, si apprende ancora, ci sara' quello relativo alla Libia, in vista della conferenza che l'Italia organizzera' il 12 novembre e alla quale, ieri, ha garantito la sua partecipazione la cancelliera Angela Merkel.