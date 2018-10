Bruxelles ce le fracassa ancora: "Deviazione senza precedenti"

Dura lettera di Bruxelles all'Italia sulla manovra: "Il bilancio italiano mostra una deviazione senza precedenti nella storia del Patto di stabilità, dovuta ad una espansione vicina all'1% e ad una deviazione dagli obiettivi pari all'1,5%", scrive la Commissione Ue, che sottolinea "un non rispetto particolarmente serio con gli obblighi del Patto". Poi l'ultimatum: il Governo dia una risposta ai rilievi entro lunedì 22 ottobre a mezzogiorno.





Replica da Bruxelles il premier, Giuseppe Conte, convinto non sia alcuna deviazione. "Forse si riferiscono al valore assoluto. Ma noi già dovevamo partire da un riallineamento all'1,2%, più le clausole Iva si andava al 2%. Dal 2% al 2,4% è smentito che si stratti di una deviazione senza precedenti", afferma in conferenza stampa dopo il vertice europeo.





"L'Italia - ha aggiunto - deve crescere, l'Italia gode di buona salute, mi rendo perfettamente conto che c'è tensione nei mercati, ma i fondamentali dell'economia sono saldi", il nostro Paese "è un soggetto in buona salute, e noi non possiamo che auspicare l'avvio di percorso che ci vede seriamente disponibili al dialogo" con la Commissione Ue. Duro il vicepremier Di Maio. "Un paese come l'Italia, che è la seconda potenza manifatturiera d'Europa e contribuente netto, non può accettare ultimatum, quindi non lo considero un ultimatum. Se lo è, è inaccettabile".