Salvini: "L'Ue non vede l'ora di metterci bastoni tra ruote"

"Per me cosa fatta capo ha, non possiamo ricominciare tutto da capo. Anche perchè c'è un'Europa che non vede l'ora di metterci i bastoni tra le ruote e un Paese che deve marciare compatto". Lo ha detto Matteo Salvini, parlando a Bolzano ai microfoni di RaiNews24, tornando sul caso del decreto fiscale.





"Mi sembra che stiamo lavorando bene - ha aggiunto - non si può costruire di giorno e smontare di notte".