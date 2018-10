Messico: 500 migranti honduregni alla frontiera di Tecun Uman

Circa 500 migranti honduregni hanno raggiunto giovedì la frontiera del Messico, dopo aver attraversato il Guatemala e stanno riflettendo nel parco centrale di Tecun Uman sulla strategia migliore per continuare il loro viaggio verso gli Stati Uniti. La discussione, riferiscono i media messicani, riguarda l'opportunità di avanzare subito, o aspettare il grosso della Carovana, alcune migliaia di persone, partita sabato da San Pedro Sula.



Tuttavia, alcuni migranti, decisi a procedere individualmente, hanno gia' attraversato nelle ultime ore il fiume Suchiate e si sono trasferiti in territorio messicano. Fonti governative messicane hanno segnalato da parte loro che sul posto sono giunti circa 200 agenti della Polizia federale del Messico con equipaggiamento anti-sommossa pronti ad impedire ai migranti non in regola con la documentazione necessaria, di continuare il loro viaggio.



Nella stessa zona, si è inoltre appreso, si trovano anche funzionari dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) e della Commissione nazionale dei diritti umani (Cndh) del Messico. L'operazione di polizia è stata posta in marcia alla vigilia dell'arrivo domani a città del Messico del Segretario di Stato americano, Mike Pompeo, che esaminerà con il presidente Enrique Pena Nieto, le misure per contenere l'ondata migratoria diretta verso gli Usa.