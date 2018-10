Il Messico invia centinaia di agenti alla frontiera. Per stoppare gli immigrati

Il Messico invia centinaia di agenti di polizia al suo confine meridionale in vista dell'arrivo di migliaia di migranti - fra i 1.500 e i tremila- provenienti da Guatemala, Honduras ed El Salvador, dopo che il presidente americano Donald Trump ha minacciato il ricorso alla forza militare per sigillare la frontiera fra Stati Uniti e Messico contro quello che ha definito un "assalto". La polizia messicana non avrà compiti di "repressione" ma solo di "contenimento", ha precisato il capo della polizia, Manelich Castilla in una intervista a Foro TV.





"Sono pronto a inviare i militari per difendere il nostro confine meridionale se necessario", ha dichiarato Trump in un discorso ieri sera a Missoula, nel Montana. L'emergenza, ha aggiunto, "è stata provocata dall'assalto di migrazione illegale dovuto ai democratici per il loro rifiuto a riconoscere il problema o a cambiare le leggi che piacciono a loro".



"Si immaginano che chiunque arrivi voterà democratico", ha aggiunto Trump, trasformando l'emergenza in discorso elettorale in vista del voto di midterm. L'"assalto al nostro paese" include "elementi criminali" e stupefacenti, ha detto inoltre.