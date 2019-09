Renxit, Bonaccini: "Scelta sbagliata"

"Mi dispiace che Matteo sia uscito. C'è un rapporto, come Lei sa, anche di amicizia e umano molto solido con Renzi. C'è stato, c'è e ci sarà. Non sarà certo messo in discussione da questa scelta che, secondo me, è sbagliata. La rispetto ovviamente, e mi auguro almeno che davvero possa portare ad allargare il campo del centrosinistra". Lo dice Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna ed esponente del Pd, ad Agorà, su Raitre.