Rubano nelle auto dei pellegrini, due in manette a Roma

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato due persone entrambe romane di 20 e 21 anni, per furto aggravato in concorso. I due, dopo aver scassinato le serrature dei due sportelli, sono riusciti ad entrare nell'abitacolo di un'auto parcheggiata, in via San Giovanni Laterano.



I militari, intervenuti a seguito di una segnalazione giunta al 112, hanno sorpreso i due ladri mentre rovistavano all'interno dell'auto. La perquisizione sul posto ha permesso ai Carabinieri di rinvenire parti meccaniche, risultate rubate da un'auto parcheggiata a poco distante e gli attrezzi usati per manomettere le serrature.