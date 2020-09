Coronavirus, Johnson: "In arrivo la seconda ondata"

Boris Johnson avverte che la seconda ondata dell'epidemia di coronavirus sta arrivando in Gran Bretagna. "La stiamo vedendo in Francia, Spagna, attraverso l'Europa. Temo sia assolutamente inevitabile che la vedremo in questo Paese", ha detto il premier britannico citato dai media durante una visita nell'Oxfordshire.



Johnson ha spiegato che il suo governo sta valutando se "andare oltre" le restrizioni imposte questa settimana, sottolineando tuttavia di non volere un nuovo lockdown. "E' l'ultima cosa che vogliamo", si vogliono mantenere aperte le scuole, l'economia, ha spiegato. Questa settimana sono state imposte misure restrittive differenziate per diverse parti del Paese, che coinvolgono 13,5 milioni di persone.



Da lunedì è inoltre ovunque in vigore la regola del sei che vieta riunioni di più di sei persone all'interno e all'esterno, con l'eccezione di scuole e uffici. Johnson ha invitato tutti a rispettare le nuove disposizioni, così come le regole base di distanza sociale e igiene delle mani.