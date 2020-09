Offende sui social la memoria di Willy, denunciato

"Un ragazzo di 23 anni, italiano, è stato denunciato dalla Polizia Postale per aver insultato sui social la memoria del povero Willy, ucciso in modo atroce a Colleferro la settimana scorsa. Il razzismo si vince anche combattendo l'odio sui social. I valori della civiltà italiana sono quelli espressi dalla famiglia di Willy che chiede giustizia e non vendetta, non quelli dei post schifosi e razzisti". Lo scrive Matteo Renzi su Fb.