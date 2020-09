Pescatori sequestrati in Libia, FI: "Di Maio risponda"

"Sulla vicenda dei pescatori della Marineria di Mazara del Vallo sequestrati in Libia è calato un silenzio inaccettabile. Il Ministro degli Esteri Di Maio che sta facendo per riportarli a casa? Venga a rispondere in Aula all'interrogazione urgente che ho presentato subito dopo l'accaduto, dovrebbe essere suo interesse dare risposte chiare". Così Gabriella Giammanco, portavoce di Forza Italia in Sicilia e Vicepresidente azzurra in Senato.



"Sono passati quasi 20 giorni e la situazione non accenna a sbloccarsi. Di Maio, ignorando il grido di aiuto delle famiglie di questi lavoratori, sta confermando tutta la sua inadeguatezza a ricoprire una carica di tale rilievo. La vicenda e' fumosa ma e' evidente che il sequestro dei natanti appare strumentale. Potrebbe essere un modo per esercitare pressioni sull'Italia da parte di Haftar, i dubbi sono piu' che fondati, dal momento che il sequestro è avvenuto esattamente poche ore dopo la visita del nostro Ministro degli Esteri in Libia", conclude Giammanco.