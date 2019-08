"Un proiettile per Salvini". E l'assordante silenzio dei media italiani

"Salvini si merita un proiettile in testa". A dirlo, senza farsi troppi problemi, una rom del campo irregolare di Monte Bisbino a Milano. Silenzio - ovviamente - da Sinistra. Fosse stato il contrario, l'avesse cioè detto un leghista di un rom si sarebbero aperte le cateratte del cielo. Ma tant'è. la signora, per inciso, non sembra particolarmente avvezza al Galateo di monsignor Della Casa. Anzi, a dirla tutta, si trova agli arresti domiciliari. Ed ha anche ribadito la frase in un secondo momento, davanti alle telecamere. Quando si dice essere fermi nei propri intenti...



Assordante il silenzio dei media italiani, salvo Il Giornale, che ha documentato l'episodio. "Insomma, per lei Salvini si merita un proiettile in testa. Punto", ha commentato. Pronta la replica del diretto interessato. "Ma vi pare normale che ci sia una zingara di un campo rom abusivo a Milano, una zingaraccia che va a dire 'Salvini dovrebbe avere un proiettile'?", ha spiegato il vicepremier a Skytg24. E poi ha rincarato la dose: "Preparati ad accogliere la ruspa, cara amica mia, poi vediamo".