Contattare gli alieni si può. Ecco come

Si intitola "E.T.: Contatto avvenuto! - Gli UFO appaiono su invito", la fatica letteraria del cronista de Il Giornale Antonio Di Gaetano, una vita passata ad investigare in prima persona sul fenomeno dei contatti alieni che, ci conferma lo scrupoloso reporter, sono possibili, in barba alla noiosa obiezione degli scettici sulle grandi distanze dell'universo.



In questo suo libro (Edizioni Virgilio, 15 euro) l'autore narra come si è giunti negli anni Settanta, attraverso una serie di contatti medianici che videro in prima fila la sensitiva Ercolina Saccani, a "provocare" la manifestazione del fenomeno UFO. "Un fenomeno, come vuole la scienza, ripetibile", dice Di Gaetano.



"L'episodio più eclatante", riferisce l'autore, "si ebbe il 4 giugno 1978 quando, durante una trasmissione in diretta su un'emittente televisiva comasca, il conduttore invitò la medium a mettersi in contatto con presunti extraterrestri. Di lì a poco due dischi volanti apparvero nel cielo e vi stazionarono per circa due ore".



"La rivisitazione di quegli eventi legati a contatti medianici", ci spiega l'autore, "è destinata a rivoluzionare il campo dell'ufologia, portandoci a comprendere il fenomeno a livello mondiale".