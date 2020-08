Movida violenta nel Napoletano, pestato carabiniere

Sembrava un normale sabato sera di svago e divertimento, ma per un militare dell'Arma è finita a botte. Lui è un carabiniere che, libero da servizio è intervenuto per sedare una lite, ma è stato pestato a colpi di casco e sedie. Torna la movida violenta in villa comunale, a Castellammare di Stabia nel Napoletano.



"L'episodio è avvenuto dopo la mezzanotte di ieri, con le strade stabiesi affollate per il weekend. All'altezza della Cassarmonica è scoppiata una violenta lite tra giovani, il carabiniere (anche lui a passeggio) ha deciso di intervenire per fermare la zuffa, ma ne è diventato vittima. Sul caso indagano i carabinieri. Il militare è ricoverato in ospedale con un forte trauma cranico e altre ferite", ha scritto Il Mattino.