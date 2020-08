Lucca, arrestato rapinatore algerino. Fuggiva a piedi

Le volanti della Polizia di Stato di Lucca hanno arrestato in flagranza di reato per rapina di un algerino fuggito dopo aver rapinato due dipendenti di una osteria in centro storico. L'uomo, armato di coltello, aveva rapinato del portafogli i due dipendenti.



A fine turno di lavoro i due lo hanno sorpreso all’interno del locale e lo hanno inseguito. L’extracomunitario per tutta risposta li ha percossi e minacciati con un coltello. Durante la fuga a piedi per le vie del centro le vittime della rapina hanno avvisato il 113 e una volante che si trovava in zona per i controlli del fine settimana, è subito intervenuta con gli agenti che hanno in breve bloccato e arrestato l’algerino.