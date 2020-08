Malpensa: è ancora bagarre

''L'ampliamento dell'aeroporto di Malpensa può rappresentare un'opportunità per il territorio del novarese. Questo però deve avvenire nel pieno rispetto degli impatti ambientali dell'opera e soprattutto con il pieno coinvolgimento delle Istituzioni locali, a partire dalla Regione Piemonte. Per questo non ha alcuna giustificazione la mancata notifica ai vertici regionali da parte del Ministero dell'Ambiente della valutazione di impatto ambientale che è appunto essenziale nell'individuare, descrivere e valutare gli impatti ambientali di un'opera, il cui progetto poi dovrà essere soggetto ad approvazione".



"E' evidente che quanto accaduto è molto grave. Presenterò un'immediata interrogazione al ministro Costa per avere risposte in merito e capire come si sia potuta verifica una tale, gravissima, dimenticanza''. Lo dichiara il vicecoordinatore vicario di Fratelli d'Italia in Piemonte senatore Gaetano Nastri.